Sağlık Bakanlığı tarafından 1 Ocak 2025 tarihinde hayata geçirilen dijital entegrasyon uygulamasıyla birlikte, Aile hekim raporları ve ayakta tedavi ücretlerine yönelik düzenlemeler getirildi.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yasa, hem sağlık hizmetleri hem de sosyal güvenlik alanında önemli değişiklikler içeriyor.

KATILIM PAYI 20 LİRAYA YÜKSELTİLDİ

Yeni düzenleme ile ayakta tedavilerde hekim ve diş hekimi muayenesi için ödenen katılım payı 20 liraya yükseltildi. Aile hekimlerinden sevk edilen hastalar için bu tutar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yüzde 50 oranında azaltılabilecek. Ayrıca Cumhurbaşkanı, bu katılım payını 10 katına kadar artırmaya yetkili olacak.

ÖZEL SEKTÖR İŞVERENLERİNE PRİM İNDİRİMİ

Özel sektör işverenlerinin SGK'ya ödedikleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi indirimi, mevcut 5 puandan 4 puana düşürüldü. Ancak imalat sektöründe çalışan işyerleri için 5 puanlık prim desteği uygulaması devam edecek. Cumhurbaşkanı, bu destek süresini 31 Aralık 2027'ye kadar uzatma yetkisine sahip olacak.

AİLE HEKİMLİĞİ HİZMETLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER

Aile hekimliği hizmetlerine ilişkin önemli düzenlemeler de yasada yer aldı. Aile hekimleri mesai saatleri dışında ücret karşılığında hasta kabul edebilecek. Ehliyet ve benzeri bazı raporlar artık ücretli olacak; bu gelirler, döner sermayeye aktarılacak. Ayrıca aile hekimliği hizmetleri, haftada 40 saatten az olmayacak şekilde yeniden düzenlendi.