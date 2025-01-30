AK Parti Çorum İl Kadın Kolları 7. Olağan İl Kongresi, 31 Ocak 2025 Cuma günü saat 17.30'da Turizm Otelcilik Meslek Lisesi toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

Kongreye Semra Akyüz Özdağ başkanlığındaki tek liste ile gidilecek.

AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yakup Alar, kongreye ilişkin yaptığı açıklamada, "AK davamıza gönül veren tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Önceki İl Kadın Kolları Başkanımız Meryem Demir ve yönetimine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. AK Parti davamızı Meryem Demir başkanımızdan aldığı emaneti daha ileriye götüreceğine inandığımız Av. Semra Akyüz Özdağ Başkanımıza ve yönetimine başarılar diliyoruz” dedi.