AK Parti Belediye Meclis Üyesi Adayı Fuat Aykaç, yazılı açıklama yaptı.

Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Aşgın’ın yeni dönemde hayata geçireceği projeler ile hizmet çıtasını daha da yükselttiğini belirten Fuat Aykaç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“AK Parti, 2024 mahallî idareler seçimleri için yenilikçi ve öncü belediyeciliğin yeni yol haritasını ve temel ilkelerini belirleyerek hizmet ve eser siyasetinde öncü ve yenilikçi, sürdürülebilir, insan odaklı yerel yönetimler anlayışının çıtasını bu yeni ilkelerle ayrıca aşkla çalışan, insanların gönlüne giren hizmet üreten projeleriyle konuşan Çorum Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yeni dönemde hayata geçireceği 41 adet projesiyle bu çıtayı daha da yükseltmiştir.

Gerçek belediyecilik ilkeleri, üretken belediyecilik. adil belediyecilik, erişilebilir belediyecilik, vizyoner belediyecilik, şefkatli belediyecilik, sürdürülebilir belediyecilik, yenilikçi belediyecilik, kalkınmacı belediyecilik, çağdaş belediyecilik, güçlü belediyecilik, kapsayıcı belediyecilik, dinamik belediyecilik, vatansever belediyecilik. Bu ilkeler doğrultusunda 31 Mart’ta halkımızın hizmet ve proje odaklı çalışan Belediye Başkan Adayımız Halil İbrahim Aşgın’a ve belediye meclis üyelerine oy vereceklerine inanıyor ve bütün Çorum halkına saygılar sunuyorum.” (Haber Merkezi)