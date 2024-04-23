Saadet Partisi Çorum İl Başkanı Faruk Cıdık, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 104. Kuruluş Yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde, Millî Mücadele'nin karargâhı olarak 23 Nisan 1920'de büyük fedakârlıklarla kurulan TBMM'nin, millet iradesinin yegâne tecelligâhı olduğuna vurgu yapan Saadet İl Başkanı Cıdık, "Güçlü bir Türkiye'nin en önemli güvencesi, güçlü bir Meclis'tir. Güçlü bir Meclis'in en önemli şartı ise kuvvetler ayrılığı ilkesinin tesisi ve temsilde adaletin sağlanmasıdır. Toplumun tüm kesimlerinin temsil edildiği, görüş ve tekliflerini ifade etme imkânı bulduğu Yüce Meclis, millet nezdinde çok daha demokratik ve saygın hâle gelecektir." dedi.

"İSRAİL'İN ÇOCUK KATLİAMI,

BU BAYRAMI BURUK KILIYOR"

23 Nisan'ın Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan edilmesinin önemine değinen Faruk Cıdık, İsrail'in 7 Ekim’den beri uyguladığı Gazze soykırımında yaklaşık 15 bin çocuk öldürüldüğüne dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:

"Ne yazık ki yüreklerimizi dağlayan bu Siyonist katliamı, 23 Nisan'ı buruk kutlamamıza neden olmaktadır. İsrail'in insanlık dışı zulümlerinin son bulduğu gün, 23 Nisan'ı Filistinli çocuklarla da kutlamayı gönülden arzu ediyoruz. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, eğitim ve sağlık hizmetlerinden geri kalmadığı ve en önemlisi yaşam hakkının elinden alınmadığı aydınlık ve müreffeh bir dünya düzenini inşa etmek tüm insanlığın görevi olmalıdır. Bu inanç ve düşüncelerle tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, hepsinin gözlerinden öpüyorum. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklâl Mücadelemizin tüm öncü kadrolarını ve nice isimsiz kahramanlarını bir kez daha rahmet ve şükranla anıyorum."