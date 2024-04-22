31 Mart'ta yapılan yerel seçimde MHP'den Sungurlu Belediye Başkan Adayı gösterilen Muhsin Dere'ye açıktan destek verdikleri iddiasıyla AK Partili bazı isimler, kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi.

İŞTE O İSİMLER

Alınan bilgiye göre, AK Parti Çorum eski Milletvekili Ahmet Aydoğmuş, Sungurlu Belediyesi eski Başkanı Selahattin Uzunkaya, AK Parti Çorum Milletvekili Adayı Ramazan Kelepircioğlu, AK Parti Sungurlu eski İlçe Başkanı İlyas Özkan, AK Parti Sungurlu eski Gençlik Kolları Başkanı Rıfat Sarıyerli ve AK Sungurlu eski Kadın Kolları Başkanı Nejla Kayretli, yerel seçimde MHP Adayı Muhsin Dere'ye destek verdikleri gerekçesiyle kesin ihraç talebiyle AK Parti İl Disiplin Kuruluna sevk edildi.

SEÇİMİ MHP ADAYI KAZANMIŞTI

Sungurlu'da 31 Mart'ta yapılan yerel seçime Cumhur İttifakı ortaklarından AK Parti ve MHP, ayrı ayrı adaylarla girmişti. AK Parti'nin adayı Çorum SGK eski İl Müdürü Ömer Tök olurken, MHP ise Milli Savunma eski Bakan Yardımcısı Muhsin Dere'yi belediye başkanlığına aday göstermişti. Dere, seçimi farklı kazanmıştı.

ORTAKÖY'DEN İHRAÇ

Bu arada, AK Parti Ortaköy eski İl Genel Meclis Üyesi Mustafa Çelik de kesin ihraç talebiyle Disiplin Kuruluna sevk edilen isimler arasında yer aldı. İhraç taleplerinin gerekçesinde parti tüzüğü ve politikalarına aykırı davranışlar yer alıyor.