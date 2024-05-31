AK Partili Metin Külünk, son zamanlarda Türk futbolunda gerçekleşen olaylara yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Türk futbolunda olaylar dinmek bilmiyor. Geçtiğimiz yılın son ayında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park Stadyumu'nda gerçekleşmesi beklenen Süper Kupa finali yaşanan krizin ardından gerçekleşememişti. Öte yandan Trendyol Süper Lig’de 30. haftanın kapanış maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaşmasında Trabzonsporlu taraftarlar, sarı-lacivertli futbolculara saldırmıştı. Yaşananların ardından istifa etmemekte kararlığını sürdüren Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye tepkiler dinmiyor.

Külünk de Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin süreci yönetemediğini ve TFF'nin Erdoğan'a doğrudan operasyon yaptığını iddia etti. Galatasaray - Fenerbahçe ve Trabzonspor - Fenerbahçe maçlarının faturasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ödediğini belirten Külünk, Riyad krizinin de küresel bir operasyon olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakınındaki kişilerin doğru bilgiler vermesi gerektiğini vurgulayan Külünk, "Cumhurbaşkanımız bu modelden kurtulmak istiyor. Bu mesele futbol meselesi değil, futbolun ötesinde bir mesele bu bence" dedi.

Sansürsüz Futbol YouTube kanalında konuşan Külünk'ün açıklamalarından bazıları şöyle:

"TFF Erdoğan'a doğrudan operasyon yapıyor. Tamamını kast etmem ama futbolu yönetemediklerini söylemeliyim. Galatasaray - Fenerbahçe ve Trabzonspor - Fenerbahçe maçlarının faturasını kim ödedi? Sayın Erdoğan ödedi. Riyad krizi küresel bir operasyondur. Türkiye'ye operasyon çekilmiştir. Mehmet Büyükekşi'ye tüm tribünlerden tepki var. Şampiyon olan Galatasaray taraftarı bile yuhaladı"

"1915 -1923 arası dönemi yaşıyoruz. Asıl sayın cumhurbaşkanımızın yükünü almasını gereken kişiler birazcık Türkiye konusunda hassasiyetleri varsa Erdoğan'a gidip 'TFF tekrar devam etmeli' denmesine müsaade etmemeli. Sayın cumhurbaşkanımızın en yakınındakiler için söylüyorum. Doğru bilgiler vermeliler. Sayın Cumhurbaşkanımız bu modelden kurtulmak istiyor. Bu mesele futbol meselesi değil, futbolun ötesinde bir mesele bu bence"

"Ben bu TFF aklının beslendikleri aklın bu topraklarla bağlantısının olmadığını düşünüyorum. Futbolu FETÖ'den arındırma süreci başlanmalıdır. Antep lobisi ve Bursa lobisi. Bunların hepsinin FETÖ ile bağlantısı var. Ben daha ne söyleyeyim"