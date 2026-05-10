AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, 13 Mayıs Çarşamba günü gerçekleştirilecek Çorum Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği (KÖYDES) Genel Kurulu öncesinde partinin adaylarını açıkladı.

Yakup Alar açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve vatandaş odaklı bir anlayışla yürütülmesi adına büyük önem taşıyan Çorum Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği (KÖYDES) seçimleri kapsamında, 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek Genel Kurul’da partimizi temsilen görev alacak adaylarımız belirlenmiştir.

Köylerimizin ihtiyaçlarının karşılanması, hizmet kalitesinin artırılması ve kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilecek seçimlerde adaylarımız Meryem Demir ve Başak Gözde Taşkıran olacaktır.

Teşkilatımıza, köylerimize ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyor; adaylarımıza başarılar diliyorum.”