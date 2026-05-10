Çorum Türk Ocağı, uzun yıllardır geleneksel olarak sürdürdüğü “Ocakbaşı Sohbetleri” programlarının yanı sıra gençlere yönelik yeni bir etkinlik serisini daha hayata geçiriyor. Gençlerin kendilerini ifade edebileceği, bilimsel çalışmalarını paylaşabileceği ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayabilecekleri “Gençlik Kürsüsü” programı başlıyor.

Türk ilim, kültür ve medeniyet hayatına katkı sunmayı amaçlayan program kapsamında; edebiyattan sağlığa, sanattan spora, tarihten teknolojiye kadar pek çok alanda gençlerin düşüncelerini kamuoyuyla paylaşmalarına imkân sağlanacak.

Gençlik Kürsüsü programlarının 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın kutlanacağı ay içerisinde düzenlenmesinin ayrıca anlam taşıdığı vurgulandı.

Programın ilk konuğu ise Ercan Novruzlu olacak.

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Novruzlu, 12 Mayıs 2026 Salı günü saat 19.30’da Ocak Salonu’nda “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Kahraman Tıbbiyeliler” başlıklı sunum gerçekleştirecek.