İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, Daire Başkanları Dr. İhsan Demirbaş, Dr. Hüseyin Göksal, Uzm. Dr. Anılcan Tahsin Karahan ve Hasan Kasım’dan oluşan İl Sağlık Müdürlüğü heyeti, Sağlık-Sen Çorum Şubesi’nin 7. Olağan Genel Kurulunda yeniden Şube Başkanlığına seçilen Ahmet Saatcı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Ahmet Saatcı, İl Sağlık Müdürlüğü yönetimine teşekkür ederek, “Göreve geldiği günden bu yana sağlık çalışanlarının taleplerine duyarlılıkla yaklaşan, istişare kültürünü ön planda tutan ve sağlık hizmetlerinin niteliğinin artırılması adına önemli çalışmalara imza atan İl Sağlık Müdürümüz Sayın Prof. Dr. Sinan Zehir’in gayretlerini ve özverili çalışmalarını takdirle takip ediyoruz.

Sağlık çalışanlarının sesi olan sendikalarla sürekli diyalog halinde olması, çözüm odaklı yaklaşımı ve yapıcı yönetim anlayışı, sağlık camiasında büyük bir memnuniyet oluşturmaktadır. Özellikle çalışan memnuniyetini önceleyen, sağlık hizmetlerinde kaliteyi ve kurumsal uyumu artırmaya yönelik vizyoner bakış açısıyla ilimize önemli katkılar sunan Sayın Müdürümüzün liderliğinde yürütülen çalışmaların, sağlık alanında güçlü bir birlikteliğe zemin hazırladığına inanıyoruz.

Olağan Genel Kurulumuzun ardından gerçekleştirilen bu nazik ziyaret, bizler açısından son derece anlamlı ve kıymetlidir. Başta Sayın İl Sağlık Müdürümüz Prof. Dr. Sinan Zehir olmak üzere, kıymetli hizmet başkanlarımıza iyi dilekleri, samimi yaklaşımları ve destekleri için teşekkür ediyor, sağlık çalışanlarımızın menfaatleri doğrultusunda birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğimize inanıyoruz” dedi.