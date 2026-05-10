CHP’nin 7.Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit cenazesine katılmak istediği Çubuk’ta provokasyonlar sonucu linç edilmek istenmişti. O saldırıdan dolayı 3 yıl 4 ay hapis cezası alan Yakup Karakoç, Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti, helallik istedi. Karakoç ile Kılıçdaroğlu kucaklaştı, helalleşti.

Çubuk’ta Kemal Kılıçdaroğlu’nu linç etmek isteyen saldırganlar arasında yer alan Yakup Karakoç, uzun uğraşlar sonucu Kemal Kılıçdaroğlu’na ulaştı. Karakoç, o gün yaptıklarından utanç duyduğunu ve hiç unutmadığını söyleyerek özür diledi.

Kılıçdaroğlu’nun ofisinde ikili sohbet ederken o görüntüler ortaya çıktı. Karakoç, hayatında iki olayı unutamadığını ve büyük üzüntü duyduğunu belirterek, “Beni Kemal ağabeyimin yanına götürün. Ben yanına varayım. Özür dileyeyim. Elini öpeyim.” dedi. Kılıçdaroğlu, “Estağfurullah” şeklinde yanıt verdi.

ÖZÜR DİLEDİ, HELALLİK İSTEDİ

Kılıçdaroğlu’ndan özür dileyen Yakup Karakoç, helallik istedi. Kılıçdaroğlu, özrü kabul ederken Karakoç ile kucaklaştı.