Eskişehir’in Tepebaşı ilçesi Üniversite Caddesi’nde, bir alışveriş merkezi önünde AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı tarafından kurulan üye kayıt ve bilgilendirme standı kimliği belirsiz bir kişi tarafından sabah saatlerinde saldırıya uğradı. Saldırganın standa asılı pankartları söküp, plastik sandalyeleri kırdığı öğrenildi.

Saldırı sonrası polis ekipleri inceleme başlatırken, AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Muhammed Ali Kaya suç duyurusunda bulundu.

"BU SALDIRI, BAĞNAZ BİR ZİHNİYETİN ÜRÜNÜ"

Olay yerinde açıklama yapan İlçe Başkanı Kaya, saldırıyı sert sözlerle kınadı:

Bugün, sabaha hüzünle uyandık. Espark önünde ‘AK Parti Seninle Eskişehir’ çadırımıza yapılan saldırı, hizmete tahammül edemeyen bağnaz bir anlayışın yansımasıdır. Burada hem parti üyeliği çalışmaları yürütüyor hem de AK Parti'nin Eskişehir’e kazandırdığı projeleri anlatıyorduk. Broşür dağıtarak halkımızı bilgilendiriyorduk.

Olayın ardından güvenlik güçleriyle iletişime geçtiklerini aktaran Kaya, saldırının fail ya da faillerinin yakalanmasının ardından daha detaylı bir açıklama yapacaklarını belirtti:

Bu tür saldırılar ne bizi yıldırır ne de yolumuzdan döndürür. Siyasetin şiddetle değil, diyalogla yapılması gerektiğine inanıyoruz. Hizmet etmeye, anlatmaya devam edeceğiz.

TOGG, Eskişehir Stadyumu gibi AK Parti'nin hayata geçirdiği projelerin çadırda sergilendiğini hatırlatan Kaya, bu tür kazanımlara dahi karşı çıkan bir zihniyetle karşı karşıya olduklarını savundu.

"DÜNY YAŞANAN OLAYI HOŞGÖRÜYLE KARŞILADIK"

Bir gün önce, Uluönder Mahallesi’ndeki başka bir çadırda alkollü bir şahsın tepki gösterdiğini ancak durumu diyalog yoluyla tatlıya bağladıklarını söyleyen Kaya, şu ifadeleri kullandı:

Dün Uluönder’deki çadırımızda alkollü bir vatandaşın tepkisiyle karşılaştık. Onu anlayışla karşıladık, çay ve kahve ikram ettik. Sohbet ederek ortamı yumuşattık. Böyle durumlarla nadiren karşılaşıyoruz. Bugün yaşanan saldırı ise farklı, bilinçli bir eylem.

Güvenlik kameralarının incelendiğini belirten Kaya, çadırların halktan yoğun ilgi gördüğünü ve üye kayıtlarının her geçen gün arttığını da sözlerine ekledi:

Bu bölge zor olarak görülse de her gün 40-50 kişi partimize üye oluyor. Dün sadece bu çadırdan 48 yeni üye kaydettik. Olumsuz tepkiyle karşılaşmıyoruz. İnsanlar gelip dertlerini anlatıyor, biz de çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bu iletişimi sürdürmeye kararlıyız.