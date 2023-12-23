AK Parti'nin yeni yönetim kurulu üyeleri belli oldu.
AK Parti İl Başkanı Murat Günay'a AK Parti Genel Merkezi tarafından yönetim kurulunu değiştirme için yetki verilmişti.
AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, yeni yönetim kurulu üyelerini oluşturdu.
Günay'ın yönetimi şu isimlerden oluştu:
1 MURAT GÜNAY
2 ABDULBAKİ KARTANCI
3 ABDULKADİR KARAKUŞ
4 ABDULLAH AYDIN
5 ABDULLAH GÖMEÇ
6 ABDULLAH GÖZÜBÜYÜKLÜ
7 ALİ EVLÜCE
8 ALİ İLKER TOSUN
9 ARİFE BETÜL GÜLGÜN
10 ASLAN SANCI
11 AYLİN ALVEREN ÖZEN
12 BAHATTİN TAYFUN BUĞDÜZ
13 CANAN BIYIK
14 CELAL BOZDAĞ
15 CEMİLE MERVE KARAKAYA
16 DAVUT AK
17 ELİF NUR ÖZTÜRK
18 EMRE ÇITAK
19 EMRE GÜL
20 ESRA NUR KILIÇOĞLU
21 FATİH CEYLAN
22 GÜRSEL ŞENOL
23 HALİL İBRAHİM ALTAN
24 HAVVA KAHRAMAN
25 İBRAHİM AHISHALI
26 İBRAHİM KALELİOĞLU
27 İDRİS KESGİN
28 İSMAİL FURKAN KINIKLI
29 KADİR YÜKSEL
30 LATİF TOPUZ
31 LEVENT BATMAN
32 MAHMUT SAYIN
33 MEFTUN KOLDAŞ
34 MELİKŞAH ÇAĞLAR
35 MEMİŞ BÖLÜKBAŞ
36 MERVE KONDAKCI
37 MESUT GENÇ
38 MİNE KARAHAN
39 MURAT ÖZCAN
40 MUSTAFA AKDEMİR
41 MUSTAFA KILIÇ
42 NECİP KADRİ YÜCEL
43 ONUR ŞİRİN
44 PINAR GÜLNAZ
45 REHA UYSAL
46 RIZA COŞAR
47 SAMET GAYI
48 SEDAT PARTİCİ
49 SEFA DOĞAN
50 SEVAL DEMİRCİ
51 SEYFULLAH CÖRT
52 TUĞRUL TOPUZ
53 TUNCAY YALÇINKAYA
54 TÜRKER SEMİH İSTANBULLU
55 UĞUR BEKER
56 ÜMİT KÖREKOĞLU
57 YELİZ KALDIRIMCI
58 YÜKSEL KAYA
59 ZEHRA YILMAZ EKİCİ
60 ZEKERİYA KUYUMCU