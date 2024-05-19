MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

19 Mayıs’ı, istiklalden istikbale yürümeye ant içmiş vatanseverlerin şaha kalktığı gün olarak tanımlayan Çıplak, 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’da başlayan milli mücadele sürecinin, millet onurunun ayağa kalkışı, milli mukavemetin stratejik adım ve iradesi olduğunu ifade etti.

Tüm dünyanın 1919’dan 2024 yılına kadar geçen dönemde yeniden uyanışına ve büyük Türk milletinin dirilişine şahitlik ettiğini vurgulayan Çıplak, “Ülkülerimiz bellidir, duruşumuz nettir, Türk milletinin istiklal ve istikbali mutlaka yaşayacak ve yaşatılacaktır. Kim ne yaparsa yapsın, hangi kirli ve karanlık hesabın içinde olursa olsun; Türkiye’yi tarihin gerisine düşürmeye kimsenin gücü ve nefesi yetmeyecektir” dedi.

MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, 19 Mayıs şuurunun geçmişte olduğu gibi bugün de diri olduğunun altını çizerek, “Samsun’a çıkan irade hala damarlarımızdadır. Muhtaç olduğumuz kudret ise bu damarlardaki kanda gizlidir. Bu düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor; 57 yıllık hayatının büyük kısmı cephelerde geçen, millet egemenliğine dayalı tam bağımsız bir devlet kuran ve yüce devletimizi gelecek yüz yıllara taşıyan, yüksek karakteri ile Türk milletine yol gösteren Türkiye Cumhuriyeti’nin banisi Atatürk başta olmak üzere, kahraman yol arkadaşlarını, Türk’ün ebedi varlığı, vatan topraklarının selameti için canından feragat ederek makberi seçen aziz şehitlerimizi minnet, rahmet ve Fatihalarla anıyorum” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)