AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Oğuzhan Kaya, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeni ile bir kutlama mesajı yayınladı.

Kaya; “19 Mayıs, Türk Milletinin sönmeyen ve hiç sönmeyecek bağımsızlık meşalesidir. Tam 105 yıl önce Samsun’da milli mücadeleyi başlatan bu meşale, milletimizden aldığı ilham ve destekle kurtuluş mücadelemizin işaret fişeği olmuştur” dedi.

“BU ÖNEMLİ ADIMIN 105. YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLUYORUZ”

Oğuzhan Kaya günün anlam ve önemine binaen yapmış olduğu basın açıklamasında; “Bugün Milli Mücadelemizin işaret fişeği olan bu önemli adımın 105. yıl dönümünü kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal; bu meşalenin ışığında milli mücadelenin Amasya’da yol haritasını çizmiş, Erzurum ve Sivas’ta hedefine kitlenmiş, Ankara’da TBMM’nin açılmasıyla birlikte gücüne güç katmış ve 29 Ekim 1923’de milli mücadeleyi Cumhuriyetle taçlandırmıştır. Her yıl yurdumuzun dört bir yanında, ay-yıldızımızın gölgesinde coşku ve heyecanla kutladığımız bu bayramı gene aynı heyecan ve coşkuyla kutlayacağız.

Oğuzhan Kaya mesajının devamında, “Biliyorum ki milletimiz ve devletimize güç katan, büyüklük kazandıran gençlerimizin coşkusu yurdumuzun her yerinden taşacaktır. Şartlar ne olursa olsun, her yerde ve her koşulda gençlerimizin coşkusu artarak devam edecektir. Gençler; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetinin farkında olacaktır. Şüphe yok ki, dün olduğu gibi, bugün de, yarın da ülkemizi daha aydınlık yarınlara, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, 2053, 2071 hedeflerine ulaştıracak; daha büyük hedeflere doğru emin adımlarla taşıyacak olan yine siz gençler olacaksınız. Milli Mücadele hareketini başlatmak üzere Samsun’a çıkışının 105. Yılı olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyorum” açıklamalarında bulundu.