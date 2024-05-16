AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında partisinin genel merkezinde düzenlenen il başkanları toplantısında, bazı yaygın ve yerel basında şahsına atfedilen ittifak ortağı MHP’ye yönelik sözleri kesin bir dille yalanladı.

'HIZLI TRENİ VE HAVAALANINI GÜNDEME TAŞIDIM'

Günay, toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan hızlı trene ihale günü verilmesi ve havaalanı taleplerini gündeme taşıdığını, bu konuların ise Çorum özelinde çarpıtılarak kamuoyuna farklı yansıtılmaya çalışıldığını ifade etti.

İşte o açıklama:

BİRİNİ İL BAŞKANI YAPTIRMAK İSTEYENLER!

“14 Mayıs 2024 günü Ankara’da AK Parti Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında basına kapalı olarak gerçekleştirilen İl Başkanları Toplantısı ile ilgili olarak seçim öncesi yalan yanlış haberlerle seçimi bize kaybettirmek isteyen ve haklarında seçim öncesi şikâyette bulunduğum için intikam almak isteyen ve kafalarına göre birini il başkanı yaptırmak isteyen bazı basın yayın ve medya kuruluşlarında gerçeğe aykırı haberler yapılmıştır.

MHP İLE İLGİLİ BÖYLE BİR SÖZÜM OLMAMIŞTIR

Öncelikle basına kapalı yapılan ve teşkilat içi olarak yapılan mahrem bir toplantıda, sözde AK Partili kaynaklara dayandırılarak yapılan haberlerde, Sayın Cumhurbaşkanımızdan şehrimizin en büyük taleplerinden biri olan hızlı trenin ihale gününün verilmesi ve havaalanı talebinde bulunduğumuz hususu arka planda bırakılarak; benim Çorum’da seçim değerlendirmelerim ve Cumhur İttifakı ortağımız olan Milliyetçi Hareket Partisi hakkında söylediğim iddia edilen sözler bilinçli olarak yalan ve yanlış olarak aktarılmıştır. Sadece bir ilçe ile ilgili olarak Cumhur İttifakı ortağımız olan Milliyetçi Hareket Partisi hakkında “MHP’liler ilçe başkanımızın iş yerini kurşunladı. Beş kişiyi hastanelik etti. Bizim en büyük düşmanınız MHP oldu. Bize her türlü çirkeflikleri yaptılar. Bu ilçelerde seçimleri bunlar yüzünden kaybettik” gibi bir konuşmam olmamıştır.

HABERLER GERÇEĞE AYKIRI

Başından sonuna kadar tamamen gerçeğe aykırı olan bu haberleri yapanlar, gerçekleri çarpıtarak sadece kamuoyunu yanıltmaya çalışmışlardır. Malum olduğu üzere Çorum il merkezinde Cumhur İttifakı olarak, ilçelerde ise her parti kendi adayı ile seçimlere katıldı. Ben Başta il Belediye Başkanımız olmak üzere tüm partilerden seçilen ilçe belediye başkanlarımıza hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum.

İTTİFAKIMIZI BOZACAK HİÇBİR DURUMA İZİN VERMEDİK, VERMEYECEĞİZ

Özellikle Cumhur ittifakı ortağımız olan Milliyetçi Hareket Partisi ile gerek il başkanları olarak gerek milletvekilleri olarak bu zamana kadar uyum içerisinde çalıştık, hiçbir olumsuzluk ve ihtilaf da olmadı. İttifakımızı da bozacak hiçbir duruma izin vermedik bundan sonra da vermeyeceğiz.

YASAL YOLA BAŞVURACAĞIM

Sayın Cumhurbaşkanımızın Çorum’daki siyasi temsilcisiyim. Partimize Cumhur İttifakımıza ve bana zarar vermek isteyenler ve gerçeğe aykırı haber yapanlarla alakalı olarak her türlü yasal yola başvuracağımıza da belirtmek ister, Partimiz adına tüm Çorum halkımızı saygı ile selamlarım."