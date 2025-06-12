Akaryakıt fiyatları, brent petrol ve dolar kurundaki yaşanan değişimlerle dalgalanmaya devam ediyor.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, petrol fiyatlarının son 7 haftanın zirvesine çıkmasının ardından hem benzine hem de motorine zam yapılacağı öğrenildi.

BENZİNE 2 TL'YE YAKIN ZAM

Benzin fiyatlarına 14 Mayıs'ta yapılan 1 lira 83 TL'lik zammın ardından yarın geceden itibaren bir zam daha yapılacak.

13 Haziran günü saat 00.01'den itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresinde 1 lira 75 kuruş zam uygulanacak.

Artış beklenen bir diğer akaryakıt kalemi motorinde ise 1 TL'lik artış beklentisi hakim.Cumartesi gününden itibaren yapılacak artış için rakam henüz netleşmiş değil.