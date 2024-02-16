Bu hafta akaryakıt fiyatları iki kere zam gördü. Araç sahipleri yeni haftada benzin, motorin fiyatlarında değişiklik olacak mı diye araştırmaya başladı. Bir yandan da akaryakıt fiyatlarının neden arttığı merak konusu oldu. Motorine 2.56 lira benzine ise 1.51 lira zam gelerek akaryakıt fiyatlarına toplamda 4 lirayı aşkın zam yansıdı.

YENİ ZAMLAR YOLDA

Orta Doğu’da devam eden jeopolitik gerilimlerin petrol fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Yemen'de İran destekli Husi saldırılarının petrol arz-talep dengesinde bozulmalara yol açtığı belirtilirken, analistler ise "küresel pazarda benzin ve motorine daha fazla zam yolda" uyarısında bulunuyor.