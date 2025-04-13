Av. Gizem Ak ve Av. Beyza Nur Baykal’ın kurucusu olduğu Akbay Hukuk&Danışmanlık Bürosu Ulukavak Mahallesi Çatalhavuz 1.Sokak Adalet İş Merkezi No:3/1 adresinde hizmete açıldı.

Duasını Diyanet-Sen Şube Başkanı İsmail Şanal’ın yaptığı açılışa, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Av. Muzaffer Külcü, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı, Borsa Başkanı Naki Özkubat, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Av. Abdulbaki Kartancı, AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyesi Fatma İlkcan Aksu, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Av. Semra Akyüz Özdağ, avukatlar ve davetliler katıldı.

Açılışta konuşan önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Av. Muzaffer Külcü, “Sevgili genç kardeşimizin heyecanına ortak oluyoruz. Hak, hukuk, adalet çizgisinden ayrılmadan yürüttükleri bir mesleki yaşam ve başarılar diliyorum” dedi.

Açılışta kendilerini yalnız bırakmayan davetlilere teşekkür eden Akbay Hukuk&Danışmanlık Bürosu kurucuları Gizem Ak ile Av. Beyza Nur Baykal, “Avukatlık Bürosu açılışımızda bizleri yalnız bırakmayan büyüklerimize ve tüm davetlilere teşekkür ediyoruz. Açılışımıza katılan her bir davetlimiz bu özel ve mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayarak onur verdiler. Mutluluğumuza, sevincimize ve bu özel günümüze ortak olan herkese çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandılar.