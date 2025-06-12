Çorum’da akraba çocukları arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre; Gülabibey Mahallesi Kafkasevler 14. Sokak’ta akraba çocukları oldukları öğrenilen Yasin B.(18) ile Nihat B.(24) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nihat B., göğsüne isabet eden bıçak darbesi ile yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralı acil müdahaleye alınırken, şüpheli Yasin B., polis ekiplerince gözaltına alındı.