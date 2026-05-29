Kırıkkale'de yaşanan feci kazadan Çorum'a acı haber geldi.

Kırıkkale'nin Karakeçili İlçesi D-260 karayolunda bugün öğle saatlerinde yaşanan feci kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.

Kazada Çorum'un Boğazkale ilçesinden Serkan Erdek, Şermin Erdek ve Yaren Erdek yaşamlarını yitirdi.

Acı haber büyük üzüntüye neden olurken, kahreden kazada hayatını kaybedenler 30 Mayıs Cumartesi günü öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Boğazkale'de toprağa verilecekler.

2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Kırıkkale'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Ankara-Kırşehir D-260 kara yolu üzerindeki Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şermin Erdek idaresindeki 06 FP 360 plakalı otomobil, yol kenarındaki su birikintisinden geçti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak karşı şeride geçti. Otomobil, bu sırada Karakeçili istikametine seyir halinde olan Y.K. idaresindeki 34 HBC 259 plakalı otomobille çarpıştı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, 06 FP 360 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Serkan Erdek olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Şermin Erdek, kaldırıldığı Karakeçili Devlet Hastanesi'nde, 10 yaşındaki Yaren Erdek ise Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada, 06 FP 360 plakalı otomobilde bulunan A.Ö.E. ile 34 HBC 259 plakalı otomobilin sürücüsü Y.K. ve araçtaki yolcular Z.K., Y.K., Z.L.K. ile Z.S.K. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)