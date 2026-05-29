Çorum'un Osmancık ilçesinde kiraz toplamak için çıktığı ağaçtan demir korkulukların üzerine düşen 72 yaşındaki şahıs, hayatını kaybetti.

Olay, Osmancık ilçesi Ulucami Mahallesi Şerbetçioğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kiraz toplamak için ağaca tırmanan 72 yaşındaki Mustafa Gök, dengesini kaybederek demir korkulukların üzerine düştü. Demir korkuluklar vücuduna saplanan Mustafa Gök ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Osmancık Devlet Hastanesine kaldırılan Gök, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gök'ün cenazesi, otopsi işlemleri için Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı