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Şanlıurfa'da akraba oldukları öğrenilen iki grup arasındaki silahlı kavga sonucu ortalık savaş alanına döndü. Çıkan çatışmada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgiye göre kavga, Viranşehir ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi’nde yaşandı. Akraba iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ, SİLAHLAR KONUŞTU

Kısa sürede büyüyen tartışma sokak ortasında kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada Tahsin Yılan (30), Mehmet Y., Faik Y., Ahmet Y. ve Mahmut Y. yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerindeki vatandaşlar yaptı.

1 ÖLÜ, 4 AĞIR YARALI

İhbar üzerine bölgeye gelen ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Tahsin Yılan, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Durumları ağır olan diğer yaralılar ise Şanlıurfa merkezdeki hastanelere sevk edildi.

Ekiplerin kavgaya ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.