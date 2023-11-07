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Şanlıurfa'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kavga, Eyyübiye ilçesine bağlı Bahçeler bölgesinde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan akrabalar arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahla yaralanan M.T. hayatını kaybetti, İ.T. ve B.T. ise sağlık ekiplerince kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.