İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin bir kazaya karıştığı ve sert iniş yaptığı açıklandı. Helikopterde, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da olduğu aktarıldı.

AKINCI İHA ENKAZIN KOORDİNATLARINI PAYLAŞTI

Akıncı İHA, İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin enkazı olabileceği düşünülen bir ısı kaynağını tespit ederek koordinatlarını İran makamlarıyla paylaştı.

İran Öğrenci Haber Ajansı (SNN), İran Kızılayı tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, "Türk İHA'sının Tevil köyünde 2 ısı kaynağı tespit etmesi üzerine arama kurtarma timleri Cumhurbaşkanı ve heyetini taşıyan helikopterin iniş yaptığı ihtimali verilen o bölgeye sevk edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

BAYRAKTAR AKINCI EN ÇOK TAKİP EDİLEN HAVA ARACI OLDU

Reisi ve beraberindeki heyeti kurtarmak için saatlerdir süren arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, İran'ın isteği üzerine Türkiye, İran'la dayanışma göstererek bölgeye Bayraktar AKINCI İHA gönderdi.

Üstün gece görüşü özelliğiyle bölgede keşif uçuşları yapan son teknoloji AKINCI İHA, tüm dünyada gündem oldu. Hava takip radarı sitelerinde en çok takip edilen araç olan AKINCI İHA'nın, İran yetkililerine saha taramalarında büyük oranda yardım sağladığı bildirildi.