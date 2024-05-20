İsrail'in 227 gündür tam abluka altına aldığı Gazze'de durum her geçen gün daha acı bir hal alıyor.

Bölgedeki sivilleri hedef alan İsrail ordusu, yerleşim yerlerine düzenlediği hava saldırılarıyla soykırım gerçekleştiriyor.

Filistinliler açlıkla savaşıyor

Dünyanın gözünü kapattığı saldırılarda hayatta kalmaya çalışan Filistinliler ise açlık ve susuzlukla mücadele ediyor.

İsrail’in geri adım atmadığı, tam tersine güneydeki Refah kentine genişlettiği saldırılar nedeniyle çoğu çocuk yüzlerce Filistinli günden güne katlediliyor.

Son 24 saatte 106 kişi öldü

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçleri tarafından son 24 saatte gerçekleştirilen 10 saldırıda 106 kişinin öldüğünü, 176 kişinin ise yaralandığını belirtti.

Can kaybı 35 bin 562'ye yükseldi

Saldırıların başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana ortaya çıkan bilançonun da aktarıldığı açıklamada, can kaybının 35 bin 562’ye, yaralı sayısının da 79 bin 652’ye yükseldiği bildirildi.