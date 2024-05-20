Bartın'da yurtta kalan üniversite öğrencisi İ.E. odasında ölü bulundu. Genç kızın önceki akşam baş ağrısı şikayetiyle ilaç alıp uyuduğu öğrenildi.
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi İ.E. (24), kaldığı yurtta akşam baş ağrısı şikayetiyle ilaç alıp uyudu. Sabah arkadaşları tarafından uyandırılmaya çalışılan genç kız, uyanmayınca durum yurt görevlilerine bildirildi.
CANSIZ BEDENİNİ BULDULAR
Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, İ.E'nin hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemelerin ardından Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırılan genç kızın cenazesinin, memleketi Manisa'ya gönderileceği öğrenildi.