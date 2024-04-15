Çorum’un tanınmış simalarından, udi Osman Aksel (75), solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Merhum Kemal Hafız’ın oğlu, merhum eğitimci-yazar Abdulkadir Ozulu’nun yeğeni (ablasının oğlu), Ümmühan Özşahin’in kardeşi, Adnan Aksel’in ağabeyi, Sevil Aksel’in eşi, Av. Gökhan Aksel ile müzik öğretmeni Eser Aksel’in babaları olan Osman Aksel’in cenazesi, bugün Akşemseddin Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulu Mezarlık’ta toprağa verilecek.
Editör: Yüksel Basar