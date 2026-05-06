Çorum'un Sungurlu ilçesinde Sungurlu Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan öğrenciler, zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, yurtta kalan çok sayıda öğrenci dün akşam yedikleri yemekten sonra rahatsızlanarak hastanelere başvurdu.

Mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayetleri yaşayan öğrencilerden birçoğu tedavi altına alınırken, sağlık ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Konuya ilişkin açıklamada TBMM'de bir konuşma yapan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, hastaneye kaldırılan öğrencilere acil şifalar dileyerek, sorumluların ceza alması gerektiğini söyledi.

Tahtasız; "Sungurlu ilçemizde Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda kalan öğrencilerimizin dün akşam yedikleri yemekten zehirlendiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Hastanede tedavi altında bulunan öğrencilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. Bu olayın sorumluları gerekli cezayı almalıdır. Biz de bu konunun takipçisi olacağız.” ifadelerini kullandı