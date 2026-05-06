Savunma sanayinde Türkiye’de ihracat şampiyonu Çorum’un dev firması Arca, Küresel savunma ve havacılık sanayisinin en prestijli buluşmalarından biri olan SAHA 2026’daki yerini aldı.

İstanbul’daki fuarın açılışında konuşan ARCA Savunma Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Terlemez, Çorum’da aylık 100 bin topçu mühimmatı üretildiğini söyledi.

KAPASİTEMİZİ 3 KAT ARTIRDIK

Savunma sanayinde stok seviyesinin öneminin savaşların başlaması ile öne çıktığını belirten Terlemez; “Stok seviyesinin önemini savaşların başladığı dönemde dünya şahitlik etti ve bir çok ülke kendi stoklarını gözden geçirdi. Biz de bu anlamda kapasitemizi 3’e katladık. Kurulduğumuzdan bu yana topçu mühimmatı ve roket üretim kapasitemiz üç kat arttı. Şu an aylık kapasitemiz 100 bin topçu mühimmatını geçmiş durumda. Eğer ülkemizin bir ihtiyacı olursa Türk Silahlı Kuvvetlerimizin emrindeyiz.” şeklinde konuştu.

‘NATO’NUN İHTİYACINI KARŞILAYACAK UZUN MENZİLLİ MÜHAMMAT ÜRETECEĞİZ’

Terlemez, bu sene uzun menzilli mühimmata ağırlık vereceklerini dile getirerek; “Bu sene yapacağımızla ihracatla geçen sene yaptığımız ürün gamından çok daha farklı. Aynı dinamiği yakalayabilmek için biz ihtiyaca göre pazar değiştirdik. Daha önce İtalya’da bir yatırım yapmıştık şimdi de Estonya’da bir yatırım yapıyoruz. Avrupa’da fabrikalarımız ile Türkiye’de yarattığımız bir kapasitenin bir benzerini Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde yaratmış oluyoruz. İki fabrika da birbirini tamamlayıcı olacak. Avrupa’nın ihtiyaçlarını bu iki fabrikadan karşılayacağız. Çok önemli ürünler üretmeyi planlıyoruz. Özellikle Avrupa Birliği ülkelerinin ve NATO’nun ihtiyacı olan uzun menzilli mühimmata ağırlık vereceğiz.” ifadelerini kullandı