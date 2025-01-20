1. Amatör Küme 2. hafta maçına ilk maçlarından beraberlik ile ayrılan iki takımın maçında Alacagücüspor, İskilipspor karşısında 5-0 galip gelerek ligdeki iddiasını ortaya koydu.

Alaca sahasında oynanan maçta Alacagücüspor ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı maçın ikinci yarısında da üç gol bularak sahadan 5-0 galip ayrılarak puanını 4’e çıkardı İskilipspor ise 1 puanda kaldı.

SAHA: Alaca.

HAKEMLER : Ertuğrul Ramazan Boyraz, Uğur Koçak, Mertcan Öğreten.

ALACAGÜCÜSPOR : Emrah, Osman, Enes, Nuri Can, Mehmet, Kadir, Mustafa, Emre, Osman, Cuma, İsmail

YEDEKLER: Berkay, Onur, Hakan, Ali, Ahmet, Efe Tuğra, Mehmet Taha, Adem, Uğur, Tuğrulhan

İSKİLİPSPOR : Oğuzhan, Yunus Emre, Canpolat, Mustafa Şahan, Egemen, Ethem, Gökhan, Umut, Hasan, Efe Kayra, Buğra

YEDEKLER: Uğur Can, Nurullah, Muhammed Eren, M. Miraç, Raşit Emre, Arda.

GOLLER: 1. dak. İsmail, 30. dak. Osman, 65. dak. (penaltıdan) Ali, 72. dak. Enes Karukuş 81. dak. Osman).