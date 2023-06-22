Çorum’da alacak verecek anlaşmazlığı sebebiyle çıkan bıçaklı, sopalı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Çorum il merkezi İnönü Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih T. ile Serdar G. arasında alacak verecek sebebiyle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek taşlı, sobalı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Serdar G. yanında bulundurduğu bıçak ile Fatih T.’yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Fatih T. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Serdar G. ise olay yerinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.