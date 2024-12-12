İzmir’de çıkan orman yangını sırasında evi tamamen yanan ve kendisi de ağır yaralanarak yoğun bakıma alınan Çorumlu Yakup Karaca, hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz Ağustos ayında İzmir’in Karşıyaka İlçesi Yamanlar Dağı’nda meydana gelen ve geniş bir alana yayılan yangında Çorumlu Karaca ailesinin evi tamamen yanmıştı. Yangında ağır yaralanan Çorumlu hemşehrimiz Yakup Karaca, hastanede yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Çorum Merkez Mollahasan Köyü nüfusuna kayıtlı olup, İzmir’de ikamet eden Yakup Karaca, 4 aylık tedavi sürecinde hayata tutunamadı.

Merhumun cenazesi 13 Aralık 2024 Cuma günü saat 13.30’da İzmir’de Yamanlar Cemevi’nde düzenlenecek Hakka yürüme ve rızalık alma erkanının ardından Doğançay Mezarlığında toprağa verilecek.