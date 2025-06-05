Çorum Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Alapros, küresel ölçekteki mühendislik gücü ve teknolojik yetkinliğiyle Özbekistan’da bir kez daha tercih edildi.

Ülkenin lider un üreticilerinden Motabar, yeni yatırımı olan 2 x 600 ton/gün kapasiteli un fabrikası projesi için ikinci kez Alapros ile çalışma kararı aldı.

Motabar firması, 2019 yılında gerçekleştirdiği 600 ve 400 TPD kapasiteli un fabrikası yatırımlarında da Alapros’u tercih etmişti. Bu güçlü iş birliğinin devamı niteliğindeki yeni proje ile Motabar, toplam öğütme kapasitesini 3.200 ton/gün’e çıkararak Özbekistan’daki liderlik konumunu daha da sağlamlaştıracak.

Yeni tesislerin tasarımı, üretimi ve devreye alınması tamamen Alapros’un Çorum’daki yüksek teknolojili üretim tesislerinde gerçekleştirilecek ve projenin 10 ay içerisinde faaliyete geçmesi planlanıyor.

Motabar’ın Alapros’a güven duyması ve tercih etmesi, şirketin mühendislik kalitesine, zamanında teslimat yaklaşımına ve müşteri odaklı çözümlerine olan memnuniyetin açık bir göstergesi olarak dikkat çekiyor. Bu yatırım, iki firma arasındaki uzun vadeli stratejik iş birliğini pekiştiren yeni bir kilometre taşı olma özelliği de taşıyor.

Ayrıca, Alapros’un kısa süre önce Tacikistan’da üstlendiği mega un fabrikası projesiyle birlikte, Orta Asya’daki büyük ölçekli yatırım projelerinde tercih edilen çözüm ortağı konumunu da pekiştirdi.