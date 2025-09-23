Vali Ali Çalgan ve Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin’in katılımıyla Çorum’daki dedeler, dernek ve vakıf başkanlarıyla istişare toplantısı gerçekleştirildi.

MYO Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda gerçekleşen toplantıya Vali Yardımcısı Cengiz Nayman, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş da katıldı.

Toplantıda konuşma yapan Vali Ali Çalgan, “Gönül birliğini, kardeşliği ve kadim değerlerimizi yaşatan bu kıymetli buluşmaya katkı sunan tüm katılımcılara teşekkür ederim” diyerek, toplantının hayırlara vesile olmasını diledi.