Yıllardır Ulukavak'ta esnaflık yapan Ali Aktepe dün düzenlediği basın toplantısı ile Ulukavak Mahalesi Muhtarlığı'na adaylığını açıkladı.

Çok sayıda mahalleli ile bir araya gelen Aktepe, Ulukavak Mahallesi için yapacakları projeleri anlattı.

Aza üyelerini toplantıya katılanlara da tanıtan Aktepe, mahalle sakinlerinin istek, öneri ve kamu kurum ve kuruluşlarında yaşadıkları sorunların takipçisi olacağını belirterek çözüm noktasında elinden geleni yapacağını ifade etti.

Çorum'un sevilen fırıncı esnafından Ali Aktepe düzenlediği basın toplantısı ile Ulukavak Mahallesi için muhtar adaylığını açıkladı.

Muhtarlığı kazandığı takdirde mahallesini en iyi şekilde temsil edeceğini açıklayan Aktepe, "Destek sizden gayret bizden takdir Allah'tandır. Tüm mahalle sakinlerimizin 31 Mart yerel seçimlerinde şahsın ve ekibim adına oylarını ve desteklerini bekliyorum, diğer muhtar adayı arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Allah hepinizden razı olsun" diye konuştu.

Ali Aktepe kimdir?

1972 Çorum'un Mecitözü İlçesi Köprübaşı Köyü'nde doğdu. Son 35 yıldır Çorum'da ikamet etmektedir.

5 yıldır Ulukavak Mahallesi'nde 1'inci aza olarak görev yapmaktadır.

Evli ve 2 çocuk babası olan Aktepe son 25 yıldır Ulukavak Mahallesi'nde fırıncılık sektöründe aktif esnaflık yapmaktadır.