Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sungurlu İlçe Başkanı Ali Erayhan, görevini Kadın Kolları Başkanı Gülay Acılıoğlu’na devretti.

Ali Erayhan, yaptığı açıklamada, çocuklarının eğitimi için Antalya’ya taşınmaya karar verdiğini ve 11 yıldır yürüttüğü görevini kadın kolları başkanlığını yürüten Gülay Acılıoğlu’na devrettiğini söyledi.

4 dönemdir CHP delegelerinin teveccühü ile başkanlığa seçildiğini belirten Erayhan, bu güne kadar görev yaptığı sürede kendisine destek olan partililere, il-ilçe yönetimine, milletvekillerine ve genel merkeze teşekkür etti. Gözünün arkada kalmayacağını vurgulayan Erayhan, Gülay Acılıoğlu’nun yönetim kurulunun oylaması, İl Başkanı Dinçer Solmaz, Milletvekili Mehmet Tahtasız ve genel merkezin onayı ile başkanlığa getirildiğini aktardı.

Diğer taraftan, Gülay Acılıoğlu’nun ilçe başkanı olmasıyla boşalan Kadın Kolları Başkanlığına Hilal Barış getirildi.