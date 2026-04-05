MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş için Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Ulu Cami’de gerçekleştirilen programa Milliyetçi Hareket Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdullah Dalyan, il ve merkez ilçe teşkilatları ile Ülkü Ocakları yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından organize edilen programda Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okunurken, merhum Alparslan Türkeş başta olmak üzere ülkücü şehitler ve ebediyete intikal eden dava büyükleri için dualar edildi.

Programın ardından vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Muhabir: Yüksel Basar