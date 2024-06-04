Alper Türkyılmaz Çocuk Sanat Atölyesinin, görsel sanat sergisi açıldı.

Çorum Belediyesi Sanat Galerisinde gerçekleştirilen serginin açılışında konuşan Çorum Başöğretmen Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar öğretmeni Alper Türkyılmaz,

bu tarz sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan Çorum Belediyesi Sanat Galerisine, sanata ve sanatçılara ciddi anlamda destek veren Çorum Belediyesine, sergi açılışına katılan Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Av. İsmail Yağbat’a teşekkür etti.

Konuşmanın ardından ise serginin açılış kurdelesini Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Av. İsmail Yağbat kesti.

Sergide 5-14 yaş arası 60 öğrencinin 270 çalışması görücüye çıktı.