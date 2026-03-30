Sivas’ta yapılan Okullararası Küçükler Serbest Güreş grup birinciliğinde iki altın dört bronz madalya kazanan altı güreşci Türkiye Şampiyonasında mücadele etmeye hak kazandılar. 26-28 Mart tarihlerinde Sivas’da yapılan okullara rası küçükler serbest güreş grup birinciliğinde Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulundan Reha Abaz 57 kiloda Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulundan Eren Karakaş ise 75 kiloda altın madalya kazanarak finallere gitme hakkı kazandılar.

Prof Dr. Necmettin Erbekan İmam Hatip Ontaokumundan Emir Yıldırım ve Emin Yıldırım 34 kiloda iki üçüncülük kazanırken Danişment Gazi İmam Hatip Ortaokulundan Hamza Mirta Gül 38 kiloda Kerebi Gazi İmam Hatip Ortaokulundan Süleyman Nurullah Taşkaya 75 kiloda üçüncü olarak Türkiye finallerinde mücadele etmeye kakazandılar. Türkiye finalleri önümüzdeki günlerde Tekirdağ’da yapılacak.