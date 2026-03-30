Amasya’da yapılan Küçükler Türkiye Masa Tenisi Şampiyonasında Çorum Gençlikspor takımı takım halinde erkeklerde ikinci çift erkeklerde ise üçüncü olarak bir gümüş bir bronz madalyanın sahibi oldu.

Amasya Spor Salonu’nda 26-29 Mart tarihlerinde yapılan Türkiye Şampiyonasında Çorum Gençlikspor kulübü erkek takımı Antrenörlüğünü Mesut Kuşgöz ve Muammer Kaya’nın yaptığı Muhammet Emre Kantik, Furkan Konyalı, Tunay Deniz Sakınç ve Canberk Sevindik’li kadrosu ile eleme maçlarını kazanarak yükseldiği finalde MT Masterspor takımına yenilerek ikincilik kupasının sahibi oldu. Karataş Belediyespor B takımı üçüncü A takımı ise dördüncülüğü kazandı.

Çorum Gençlikspor’dan Furkan Konyalı ve Muhammed Emre Kantik ikilisi ise çift erkeklerde eleme maçlarını kazanarak yükseldiği yarı final maçını kaybederek üçüncü oldular ve bronz madalyanın sahibi oldular,