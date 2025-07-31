Ligin ilk haftasında Çorum FK ile karşılaşacak olan Amedspor uzun süren forvet hasretine son verdi.

Kırmızı Yeşilli takım İsrail’den Macabi Haifa takımından Dia Saba büyük oranda anlaşma sağlandı.

32 yaşındaki tecrübeli futbolcu 13 kez İsrail milli takım formasını giydi ve üç gol attı.

Macabi Tel Aviv takımında futbola başlayan bir çok İsrail takımında forma giyen Dia Saba ülkemizde 22-23 sezonunda Sivasspor’da forma giydi.

Sivasspor’dan ayrıldıktan sonra Macabi Haifa ve Emirates Clup takımlarında forma giyen Dia Saba ile prensip anlaşmasına varıldı.

Tecrübeli futbolcu ile önümüzdeki günlerde resmi imzanın atılması bekleniyor.