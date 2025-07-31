Kıbrıs’ta dün başlayan Muay Thai Süper Lig 4. etabında Abdussamet Uğurlu’nun yarı finaldeki rakibi sakatlanınca sporcumuz direk finale yükseldi.

Uğurlu bu akşam gösteri maçına çıkacak. Uğurlu’nun bu akşam yarı finalde karşılaşacağı İstanbul’dan Buğrahan Coşkun antrenman sırasında kolunu kırdığı için müsabakalardan çekildi. Bu gelişe üzerine Federasyon Uğurlu’ya özel maç ayarladı.

Abdussamet Uğurlu Gençlerde Dünya Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek Bolu’dan Hamza Çağrı Özel ile özel bir gösteri maçı yapacak.

Abdussamet Uğurlu 2-3 Eylül tarihleri arasında Adana’da yapılacak finallerde direk olarak yükseldi.

Uğurlu bu akşam yapacağı gösteri maçının ardından bir ay süre ile Türkiye finallerine hazırlanacak.