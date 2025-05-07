Çorum uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapacak.

Çorum Belediyesi, Türkiye Binicilik Federasyonu ve Çorum Anatolia Atlı Spor Kulübü ortaklığında 18-25 Mayıs tarihleri arasında uluslararası Anadolu Atçılık Festivali ve Uluslararası Atlı Dayanıklılık Yarışmaları gerçekleştirilecek.

Belediye Meclisi’nin mayıs ayı toplantısında organizasyon hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Bir hafta boyunca sürecek olan bu prestijli organizasyona Türkiye’nin yanısıra Ukrayna, İrlanda, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Bulgaristan, Afganistan, Kazakistan, İngiltere ve Pakistan başta olmak üzere çok farklı ülkelerden de katılımlar olacak. Uluslararası büyük bir organizasyon ve Çorum’umuzda da çok güzel bir tesisimiz var ve onu da taçlandırmış olacağız. Etkinliklere tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum” dedi.