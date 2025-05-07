Ahlatcı Çorum FK Altyapıdan Sorumlu Asbaşkanı Sinan Özdilli, son 8 arasına kaldıkları için son derece mutlu olduklarını söyledi.

Sezon boyunca Gençlerbirliği, Kastamonuspor, Aksarayspor, Çankayaspor, Kırıkkalespor, Karabükspor ve Anadolu Ünivesitesi gibi güçlü takımlarla mücadele ettiklerini dile getiren Özdilli, ligi 49 puanla ikinci sırada tamamladıklarını ifade ederek, "Normal sezonu güçlü takımlarla mücadele ederek tamamladık. Başkent Ankara'nın köklü kulüplerinden Gençlerbirliği'nin ardından 49 puanla ligi tamamladık.

Play-Off maçında Trabzon temsilcisi Sebat Gençlikspor ile son derece zorlu bir doksan dakikaya çıktık. Seyir keyfi üst düzey olan maçın henüz başlarında gördüğümüz kırmızı kartla oyuna 10 kişi devam etmek zorunda kaldık. İlk yarısını golsüz eşitlikle tamamladığımız maçın 71.dakikasında kalemizde gördüğümüz gole sadece 1 dakika sonra karşılık verdik. Bu golden sonra oyunda üstünlüğü ele alan taraf olduk. Maçta son sözü ise 84.dakikada Abdullah söyledi ve attığı golle adımızı son 8 takım arasına yazdırdık.

Öncelikle şunu belirtmek isterim ki, en ortaya koydukları mücadeleden dolayı tüm futbolcularımızı tebrik ediyorum. Herşeyden önce bu başarıda bizlere her türlü desteği sağlayan Kulüp Başkanımız Oğuzhan Yalçın'a katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.

Bununla birlikte de gerek teknik heyette gerekse de, yönetim kadromuzda yer alan tüm isimleri ayrı ayrı kutluyorum. Kulüp olarak şimdi sorumluluğumuz daha da arttı ve biz bunun bilincindeyiz. Bu doğrultuda da çalışmalarımıza devam edeceğiz. İzmir'de daha da güçlü takımlarla mücadele edeceğiz. Her yaş kategorisinde olduğu gibi bu yaş kategorisinde de önceliğimiz mücadeleci ve iyi futbolun yanı sıra Fair-Play'i önplana çıkarmak. Tabii bunun yanında da şehrimizi en iyi şekilde temsil edip, ulaşabileceğimiz en iyi noktada şampiyonayı tamamlamak.

Ben şimdiden Türkiye Şampiyonası'nda mücadele edecek diğer tüm takımlara başarılar diliyorum ."dedi.

Altyapıdan Sorumlu Asbaşkan Sinan Özdilli, Tokat'a adım attıkları andan itibaren güvenliklerini en iyi şekilde sağlayan Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ile Tokat'a gelerek kendilerine destek olan herkese ayrıca teşekkür etti.