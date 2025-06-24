Anahtar Parti(A Parti) İskilip İlçe Teşkilatı'nın 1. Olağan İlçe Kongresi dün gerçekleştirildi.
Parti binasında gerçekleşen kongreye A Parti İl Başkanı Nurullah Müstet, Merkez İlçe Başkanı Ali Fatih Göktuğ ve partililer katıldı.
Kongrede Mehmet Ali Dişli, Anahtar Parti İskilip İlçe Başkanlığı görevine seçildi.
Dişli'nin yönetimi şu isimlerden oluştu:"Şükran Coşgun, Halil Kuşcu, Şaban Hakan Ağızkara, İsmail Çağlar, Ali Göktaş, Halil Kalay, Mustafa Şimşek, Mehmet Geygel, Rıfat Üstün, Ali Candan, Nuh Şahin, Ali Dede, Ali Erdoğan, İsmail Demir."
Editör: Yüksel Basar