Anahtar Parti(A Parti) İskilip İlçe Teşkilatı'nın 1. Olağan İlçe Kongresi dün gerçekleştirildi.

Parti binasında gerçekleşen kongreye A Parti İl Başkanı Nurullah Müstet, Merkez İlçe Başkanı Ali Fatih Göktuğ ve partililer katıldı.

Kongrede Mehmet Ali Dişli, Anahtar Parti İskilip İlçe Başkanlığı görevine seçildi.

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Dişli'nin yönetimi şu isimlerden oluştu:"Şükran Coşgun, Halil Kuşcu, Şaban Hakan Ağızkara, İsmail Çağlar, Ali Göktaş, Halil Kalay, Mustafa Şimşek, Mehmet Geygel, Rıfat Üstün, Ali Candan, Nuh Şahin, Ali Dede, Ali Erdoğan, İsmail Demir."

Editör: Yüksel Basar