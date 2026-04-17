Türkiye'de bu yıl kış mevsimi yağışları, geçen yılın aynı dönemine göre iki katından fazla artarak son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Çorum'da ise tam tersine yağışlar azaldı.

Karadeniz Bölgesi'nde yağışlar mevsim normaline göre yüzde 40, geçen yıl mevsim yağışlarına göre yüzde 53 arttı.

Bölgede en fazla yağış alan il metrekareye 499,2 kilogramla Rize, en az yağış alan il ise metrekareye 164,8 kilogramla Çorum oldu.

Kurak bir kış mevsiminin yaşandığı Çorum'da, barajlardaki doluluk oranları yüzde 1'lere kadar düşmüştü.

Nisan ayında kar sürprizinin yaşandığı kentte, bahar yağışları ile birlikte barajlarda doluluk oranlarda artışın yaşandığı gözlendi.