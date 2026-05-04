Anahtar Parti(A Parti) Çorum 1. Olağan İl Kongresi, 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 13.00’de Devlet Tiyatro Salonu’nda yapılacak.

A Parti İl Başkanı Nurullah Müstet, kongreye genel merkez yetkililerinin de katılacağını bildirdi.

Müstet’in verdiği bilgiye göre; kongreye; Genel Başkan Yardımcısı, AR-GE Parti İçi Eğitim Okulu Başkanı Özcan Güngör ile Teşkilatlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı MYK Üyesi Ekrem Şentürk de katılacak.

Müstet, kongreye tüm partilileri ve Çorum halkını davet etti.