Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Ankara'da beklenen yağış başladı.

Sabah saatlerinde etkili olan fırtına yerini sağanak yağışa bırakırken, kazalar ise beraberinde geldi.

Önce refüje ardından başka bir otomobile çarptı

Altındağ ilçesine bağlı Bostancık Caddesi'nde seyir halinde olan otomobil, önce refüje ardından ters istikametten gelen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobile çarptı.

Motor bölümü gövdeden ayrıldı

Kazanın etkisiyle otomobillerden birinin motor bölümü gövdeden ayrıldı. Araçlarda bulunan 2 kişi hafif yaralandı.

Gece saatlerine kadar sürecek

Ankara'da olumsuz hava koşullarının gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Valilik yaptığı açıklamada vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı uyardı.