Manisa'nın Akhisar ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yanarak hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, bugün saat 10.00 sıralarında Manisa'nın Akhisar-Gördes karayolunun Kömürcü Mahallesi mevkiinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Kazada her iki otomobil de savrularak yoldan çıktı.

Kazaya karışan otomobillerden birinin ters dönerek yanması sonucu araçta sıkışan sürücü yanarak hayatını kaybetti.

Kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve güvenlik gücü sevk edilirken, yaralı 7 kişi ise Akhisar'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.