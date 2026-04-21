Çorum'un Sungurlu ilçesinde faaliyet gösteren ARCA Savunma, Avrupa’daki üretim kapasitesini genişletmek amacıyla önemli bir yatırıma imza attı.

Şirket, Estonya’da kurulacak yeni fabrikasıyla küresel ölçekte üretim ağını büyütmeyi hedefliyor.

“ARCA Baltic” markasıyla hayata geçirilecek tesis için kuruluş sözleşmelerinin resmen tamamlandığı duyuruldu. Söz konusu yatırım, Estonya’da oluşturulan stratejik savunma sanayi havzası kapsamında açılan ihalenin ARCA Savunma tarafından kazanılmasıyla başladı.

Şirketten yapılan açıklamada, bu adımın Avrupa kıtasındaki endüstriyel kapasiteye entegrasyon açısından “tarihi bir yatırım” olduğu vurgulandı. Yeni fabrikanın, özellikle topçu mühimmatı üretiminde Avrupa’nın artan ihtiyaçlarına katkı sağlaması bekleniyor.

Sungurlu’nun gururu ARCA Savunma, Avrupa’nın önde gelen topçu mühimmatı üreticileri arasında yer alırken, Estonya yatırımıyla birlikte uluslararası pazardaki etkinliğini daha da artırmayı amaçlıyor.